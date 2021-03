L'a.d. del Livorno sulla cessione del club: "Accettata l'offerta verbale di Favilla"

Interpellato dai microfoni di Telecentro2, l'amministratore delegato del Livorno Silvio Aimo ha avuto modo di fornire gli ultimi aggiornamenti riguardo alle trattative per la cessione del club: "Guardate le novità sono queste: i soci di maggioranza hanno accettato l’offerta verbale dell'ing. Favilla - riporta Livorno24.com -, se decide di formalizzarla la porteremo in assemblea dei soci e si discuteranno i termini della stessa. Per quanto riguarda ‘gli indiani’ - ha proseguito - hanno ricevuto la documentazione e la disponibilità di tutti i soci a cedere come richiesto dagli stessi. Siamo in attesa di loro comunicazioni. Per quanto riguarda il Comitato Popolare, ho portato la loro richiesta in assemblea, che è stata approvata. Nei prossimi giorni sentirò il loro rappresentante, con il quale abbiamo già avuto un colloquio cordiale negli scorsi giorni, e forniremo la documentazione richiesta". L'a.d. granata ha infine voluto rivolgere un appello a tutto l'ambiente: "Vi chiedo la cortesia, se possibile di pensare e parlare di calcio, si può ancora fare l’impresa, calciatori, staff e allenatore sono concentrati e convinti del lavoro che stanno mettendo in campo. È’ importante crederci tutti insieme".