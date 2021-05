Livorno, Spinelli: "Con Popovic colloqui ben avviati. Favilla? Proposta fatta di chiacchiere"

vedi letture

Il presidente del Livorno Aldo Spinelli intervistato da Telecentro2 ha parlato della situazione societaria e dei colloqui con Zoran Popovic: “Non esiste alcuna trattativa concreta per la cessione delle quote societarie, solo dei colloqui ben avviati con i legati di Popovic, ma è presto per parlare di trattativa. Non dovesse farsi avanti nessuno ripartiremo da Aimo e Presta che alla loro prima esperienza dirigenziale hanno lavorato bene. - continua Spinelli parlando di Favilla – La sua è una proposta fatta di chiacchiere, lascerò la società con uno patrimoniale a zero se Favilla effettivamente versa 2,5 milioni davanti al sindaco o dal notaio. Se viene messa una cifra sul tavolo si può parlare di trattativa, altrimenti sono proposte che lasciano il tempo che trovano”.