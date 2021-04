Livorno_popolare accusa il Livorno: "Non consegnati i documenti chiesti per rilevare il club"

L'imprenditore milanese Franco Favilla da un lato, l'imprenditore indiano Yogesh Maurya dall'altro: sembrano loro le principali soluzioni per la sopravvivenza societaria del Livorno.

Ma nel mezzo c'è l'azionariato popolare di Livorno_popolare: che, viste le ultime vicende, ha diramato un duro comunicato contro il club labronico, reo di non aver ancora consegnato i dati contabili richiesti. Chiedendo anche di poter avere accesso allo stadio domenica, in occasione della gara contro il Como, per parlare con la dirigenza.

Questa la nota:

"Sono passate due settimane dal primo ok da parte della società per l'acquisizione dei dati contabili richiesti attraverso la manifestazione d'interesse. Da quel giorno, purtroppo, nonostante i ripetuti contatti con l'AD Silvio Aimo, che a sua volta ci ha indirizzato verso l'avvocato della società, niente è ancora arrivato, neanche la versione definitiva dell'accordo di riservatezza che gli stessi soci ci hanno chiesto ma che ancora pare non sia stato firmato dai diretti interessati.

Nonostante tutto nelle prossime ore ci muoveremo per uscire dallo stallo in cui, attualmente, siamo stati messi.

In tal senso comunichiamo poi che abbiamo chiesto due accrediti per la prossima partita interna con il Como per entrare in contatto diretto con i vertici societari. Anche questa richiesta al momento non ha ricevuto risposta.

In ogni caso noi ribadiamo la volontà di giocarci le nostre carte predisponendo un'offerta appena avremo chiari tutti i dati economici. Chiediamo solo di essere messi in condizione di farlo. Gli ultimi sviluppi sportivi e societari, infatti, non ci permettono di perdere altro tempo.

Lo chiediamo per le 3000 persone che hanno sottoscritto il comitato. Lo chiediamo per dare un futuro migliore alla nostra gloriosa maglia.

Avanti Livorno".