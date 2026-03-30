L'Alcione Milano lancia 'Orangeneration Award'. Gallazzi: "Premiamo integrità morale e coraggio"

Alcione Milano è lieta di annunciare la nascita dell’Orangeneration Award, un riconoscimento annuale dedicato a chi, nel mondo dello sport, si sia distinto per integrità morale e coraggio.

Il premio, supportato in questa prima edizione da Banca Del Fucino, verrà consegnato il prossimo 10 aprile allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, in occasione del match Alcione Milano-Lecco e alla presenza delle principali istituzioni sportive e calcistiche.

Di seguito le dichiarazioni del Presidente Giulio Gallazzi: «Con la nascita di questo premio, l’Alcione intende rendere omaggio a quelle figure che hanno trasformato la propria carriera in una testimonianza luminosa di coraggio e coerenza. Vogliamo che l’Orangeneration Award diventi un punto di riferimento etico per l’intero movimento sportivo. Grazie al supporto di Banca del Fucino e alla sinergia con le massime istituzioni, ribadiamo che l’eccellenza non si misura solo sul campo, ma nella capacità di farsi portatori di valori non negoziabili come l’impegno e la responsabilità civile».

Con questa iniziativa, Alcione Milano intende rafforzare il proprio impegno nella promozione dei valori educativi e culturali dello sport, in sinergia con le istituzioni sportive nazionali.