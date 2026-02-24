Gallazzi (Cons. Federale): "FVS rivoluzionario. Lo consiglio alla Serie A: riduce proteste e costi"

Per la stagione 2025/2026 la Serie C si è resa disponibile alla sperimentazione del Football Video Support, una sorta di VAR light, che consente ai tecnici delle due squadre in campo di richiamare, una volta cadauno, il direttore di gara al monitor per rivedere alcune situazioni di gioco particolarmente complesse.

Uno strumento, quello del challenge che potrebbe essere implementato anche nel VAR utilizzato nelle categorie superiori e che, ospite di SportMediaset è stato commentato da Giulio Gallazzi, presidente dell'Alcione Milano (formazione del Girone A) e Consigliere Federale in quota Lega Pro.

"L'FVS si sviluppa sul campo, a fianco del campo stesso, e coinvolge direttamente l'arbitro nella decisione. Mentre il VAR ha un ambito di intervento in cui indica all'arbitro valutazioni prese altrove (a Lissone), l'FVS è un supporto tecnologico a una decisione che rimane totalmente in capo al direttore di gara.

Il modello consente alla squadra di avere due chiamate a propria tutela consegnando un cartellino: in caso di chiamata corretta, il cartellino viene restituito. Se la decisione dell'arbitro è confermata, il cartellino è perso. Questo spinge le squadre a un uso responsabile: si chiama solo quando si è ragionevolmente certi dell'errore.

Si pensava potesse allungare le partite, in verità le riduce e aumenta il tempo effettivo perché crollano le contestazioni. Anche le simulazioni vengono ridotte esponenzialmente perché immediatamente verificabili. C'è una maggior accettazione della decisione, si riducono ammonizioni ed espulsioni per proteste."

Consiglierei l'FVS ai presidenti di A? Assolutamente sì. Riduce i costi rispetto all'attuale protocollo e dà alle squadre la possibilità di autotutela. È la miglior tutela possibile perché l'arbitro rivede l'azione sul campo, avendo il polso della partita. La Serie C italiana è l'unica al mondo ad aver fatto questa esperienza con risultati straordinari".