L'Alessandria si gioca la B con il Como. Longo: "Siamo sempre stati costretti a vincere..."

La vittoria sulla Pergolettese ha tenuto l'Alessandria salda la secondo posto della classifica, ma domenica ci sarà il big match contro la capolista Como, quella sfida che potrebbe valere una stagione.

Su questo, come riferisce tuttoc.com, il tecnico dei grigi Moreno Longo si è così espresso: “La preparazione dovrà essere fatta con la stessa meticolosità adottata nelle altre gare. Nulla deve cambiare in noi, sappiamo di andare a giocare una partita molto importante. Ma non diversa dalle altre, abbiamo dovuto recuperare 13 punti su 14 che è qualcosa di incredibile. Siamo sempre stati costretti solo a vincere. Dobbiamo prepararci bene, avere equilibrio e lavorare sui dettagli come abbiamo sempre fatto. Dovremo presentarci con la testa sgombra e lo spirito di chi si è guadagnato un’occasione e non vuole lasciare rammarico sulla strada”.