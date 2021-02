L'Arezzo in ritiro fino a sabato. Gli ultras: "Dopo l'ennesima disfatta chi ci mette la faccia?"

Come ha fatto sapere il club mediante una nota ufficiale, l'Arezzo da questa mattina è "in ritiro a Coverciano fino a sabato 6 febbraio, giorno in cui si recherà direttamente a Verona in vista della partita con la Virtus Verona in programma domenica 7 febbraio alle ore 17:30".

Come ha poi aggiunto arezzonotizie.it, attorno allo stadio, dove la squadra si è ritrovata prima della partenza, c'erano due volanti della polizia a presidiare l'area, con pochissimi tifosi presente che non hanno dato problema alcuno; gli ultras, invece, si sono solamente espressi con lo striscione recante la scritta "Dopo l'ennesima disfatta chi ci mette la faccia?", polemico contro il silenzio stampa indetto dopo il ko di Perugia.

Da sottolineare che quella di Perugia è stata solo una delle tante sconfitte rimediate dagli amaranto, ultimi in classifica nel Girone B a soli 10 punti dopo 22 partite.