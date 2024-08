Ufficiale L'Audace Cerignola si rinforza in attacco: dal Giugliano arriva Salvemini

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica il tesseramento del calciatore Francesco Paolo Salvemini.

Attaccante, classe 1996, si lega al club gialloblù per tre anni fino al 30 giugno 2027.

Nelle ultime due stagioni ha militato nella fila del Giugliano nel girone C di serie C realizzando in entrambe 10 reti per un totale di 62 presenze e 20 gol.

Cresciuto nel settore giovanile della Fidelis Andria, esordisce giovanissimo nella vecchia C1 nella stagione 2012/13.

Nella stagione 2015/16 con l’ACR Messina totalizza 16 presenze e 1 gol.

Successivamente colleziona 44 presenze e 9 reti con la maglia dell’Akragas.

A gennaio 2018 approda a Monopoli (12 presenze e 3 gol).

Nella stagione 2018/2019 passa al Potenza (12 presenze, 1 gol) per poi tornare a gennaio a Monopoli (6 presenze e 2 gol).

Nella stagione 2019/20 totalizza 16 presenze e 1 gol a Monopoli.

Tornerà a Potenza nelle due stagioni successive collezionando 55 presenze e 7 gol.

Il presidente Nicola Grieco rivolge al calciatore il proprio benvenuto, augurando allo stesso un buon lavoro con la maglia gialloblù.