La risalita dell'Olbia. Canzi: "Possiamo giocarcela per i playoff: è tutto nelle nostre mani"

È un pareggio che lascia l'amaro in bocca quello odierno sul campo della Juventus U23, ma in casa Olbia c'è molta fiducia per il finale di stagione, come ha confermato il tecnico dei galluresi Max Canzi ai canali ufficiali del club: "Sono soddisfatto di quello che ho visto oggi in campo, abbiamo disputato un'altra partita positiva che allunga la striscia di risultati utili consecutivi. Giocavamo contro un avversario che, sotto il profilo tecnico, non ha rivali nella categoria. Si spiega così un primo tempo così così da parte nostra con la Juventus che ha avuto in mano il pallino del gioco e ha palleggiato con grande abilità. Nella ripresa però abbiamo fatto decisamente meglio sia sotto il profilo tattico che sotto quello dell'applicazione. Sono mancate un po' di fortuna e precisione sia nella rete subita che in occasione delle due traverse colpite. Noi stanchi? È normale pagare qualcosa, abbiamo giocato l'ottava partita giocata in 26 giorni. I ragazzi sono eccezionali".

A ogni modo, la squadra ha messo in cascina un altro punto e ora punta con decisione ai playoff: "Ci siamo messi al pari con gli altri e abbiamo ancora due partite da giocare. Sì, ci aspetta una sorta di girone finale. È bello poter giocare per questo obiettivo e ancor di più che sia tutto nelle nostre mani".