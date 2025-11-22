Latina, Bruno: "A Catania partita tosta, serviranno forza, coraggio e determinazione"

Alla vigilia della trasferta del Massimino, Alessandro Bruno ha analizzato il momento del Latina, tornando sulla sconfitta contro il Cosenza e proiettandosi sulla delicata sfida con il Catania. Il tecnico ha offerto una lettura lucida, tra aspetti tecnici, caratteriali e di continuità.

Ripartendo dall’ultimo match, Bruno ha spiegato:

"Non è stata una brutta partita. La reazione c’è stata, siamo partiti con il piglio giusto e poco prima del gol avevamo avuto una buona chance su piazzato. Purtroppo abbiamo subito un gol evitabilissimo, con un errore grave sia in uscita che in marcatura, e questo ci ha penalizzato. La gara si è complicata, ma ho visto comunque cose buone: la squadra ha tenuto il campo, ha lottato fino alla fine e ha avuto le sue occasioni. Il rammarico rimane, ma dobbiamo guardare avanti."

Guardando alla trasferta di Catania, l’allenatore ha sottolineato il livello di difficoltà:

"Andiamo a Catania per una partita tosta. Servono forza, coraggio e determinazione. Loro hanno qualità e individualità importanti: dobbiamo limitarli raddoppiando su giocatori come Cicerelli e togliendo loro spazio. Per fare risultato lì servirà una partita perfetta, il miglior Latina possibile."

Sul fronte formazione, Bruno ha confermato buone notizie:

"C’è anche Gagliano, che ci è mancato tanto e che può darci qualità davanti."

Resta però centrale il tema della produzione offensiva, che il tecnico non attribuisce a un solo reparto:

"Il problema offensivo non è mai solo degli attaccanti. Se non segnano, significa che i rifornimenti non sono sufficienti. In questo periodo ho cambiato qualcosa in mezzo al campo per cercare più continuità e sviluppo. Dobbiamo migliorare la connessione tra braccetti e centrale, lo sviluppo dei quinti, il coraggio nel giocare in avanti. Abbiamo lavorato molto su questi aspetti."