TMW Latina, l'ex Facci: "Andata di Coppa Italia? Ribaltabile. Per divenire mina vagante ai playoff"

Tra le varie esperienze del Direttore Sportivo Mauro Facci, andando indietro di dieci anni, c'è anche quella al Latina, dove il dirigente, assieme al responsabile del settore giovanile Gianluca Grande, lanciò Antonio Di Nardo tra i pro: l'attaccante che sta brillando a Pescara, è stato il tema centrarle che proprio Facci ha affrontato nell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, nella quale si è poi però guardato anche all'attualità della formazione pontina, reduce dalla sconfitta contro il Cosenza.

E prossima allo scontro con il Catania, che precederà la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C, che vede i nerazzurri dover ribaltare il 3-1 dell'andata contro il Potenza. Su questo Facci è però fiducioso: "Non semplice ribaltare il risultato ma nemmeno impossibile, credo che il gol nel finale abbia riacceso le speranze dei pontini. In campionato hanno avuto delle difficoltà nel girone di andata, ma con arrivo di Volpe in panchina hanno trovato buona quadratura: non penso che la squadra avrà problemi per la salvezza, e chissà, se dovessero ribaltare il risultato e vincere la Coppa, potrebbero avere quell'entusiasmo che li rende la mina vagante nei playoff".

Ricordiamo che citata finale si giocherà allo stadio 'Francioni' di Latina mercoledì 1° aprile, con fischio di inizio del confronto fissato alle ore 21:30.