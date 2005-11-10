Latina, Volpe: "La classifica non è quella che volevamo. Non dobbiamo cercare alibi"

In vista del recupero di campionato contro l'Atalanta Under 23, il tecnico del Latina Gennaro Volpe ha commentato ai canali ufficiali del club: "Il calendario è questo e dobbiamo adeguarci, concentrandoci su una partita alla volta. Giocare in casa deve darci una spinta in più, sapendo di avere dalla nostra la nostra gente. Giochiamo per noi stessi, ma anche per chi ci sostiene ogni volta, soprattutto per quei tifosi che ci seguono anche in trasferta e non ci fanno mai mancare il loro supporto. Questa vicinanza deve darci grande forza e, allo stesso tempo, un forte senso di responsabilità.

Nel gruppo c’è grande coesione, c’è unità tra di noi e siamo tutti convinti dei valori che abbiamo. È chiaro che dopo otto giornate non siamo nella posizione di classifica in cui speravamo di essere. Dobbiamo esserne consapevoli e vivere questo momento senza perdere fiducia e senza cercare alibi. Oggi, più che parlare, sento il bisogno di lavorare ancora di più per portare il Latina dove merita.

Il rientro di Gagliano in attacco ci dà un’opzione in più. Mi aspetto una squadra con una grande rabbia, consapevole del momento che stiamo vivendo e determinata a reagire. Quella rabbia dobbiamo riversarla sul campo con la voglia di conquistare il risultato. Mi aspetto una squadra che sappia leggere meglio le diverse fasi della partita, mantenendo lucidità e determinazione nei momenti decisivi. Dobbiamo continuare a lavorare con convinzione, perché vogliamo trasformare l’impegno che questi ragazzi mettono ogni giorno in risultati".