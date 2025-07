Ufficiale Lecco, innesto argentino in difesa: ha firmato Gregorio Tanco. Il comunicato

Dopo Spezia in Serie B e Legnago in Serie C prosegue l'avventura italiana del difensore centrale argentino Gregorio Tanco. Il classe '99 ha infatti firmato un contratto con il Lecco e dunque giocherà anche nella prossima stagione in terza serie dove vanta 16 presenze. Questo il comunicato del club lombardo:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gregorio Josè Tanco Simmermacher.

Il difensore argentino ha trascorso l’ultima parte della scorsa stagione tra le fila del Legnago, con cui ha concluso il suo tesseramento il 30 giugno 2025.

Il classe 1999 ha firmato un contratto che lo lega alla Calcio Lecco 1912 fino al 30 giugno 2026.

Nato a Pilar (Argentina) il 18 ottobre 1999, cresce nelle giovanili del Banfield, con cui fa anche l’esordio tra i professionisti nella Superliga argentina.

Nel gennaio 2024 la prima esperienza italiana è con lo Spezia, con cui registra 5 presenze in Serie B. Dopo una parentesi in Uruguay al CD Maldonado, a gennaio 2025 torna in Italia, al Legnago, con cui colleziona 16 presenze complessive.

Indosserà la maglia numero 18".