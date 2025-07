Ufficiale Lecco, arriva in prestito dall'Atalanta il classe 2006 Frederic Samuel Ndongue

Oggi alle 13:37 Serie C

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Frederic Samuel Ndongue dalla società Atalanta BC.

Nato il 16 luglio 2006, di nazionalità camerunense, con origini francesi, è entrato nel settore giovanile nerazzurro a 12 anni, iniziando la trafila dall’Under 13.

A livello di Under 17 ha realizzato 6 gol in 23 partite, mentre nella stagione 2023/24 con l’Under 18 ha realizzato 5 reti complessive. Nella stagione 2024/25, in prestito al Südtirol, ha vissuto il suo exploit con 15 gol nel campionato Primavera 2.

Indosserà la maglia numero 19.