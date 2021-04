Lega Pro, Ghirelli dopo il Direttivo: "Pandemia chiede grande attenzione per playoff e playout"

vedi letture

Arrivano, a margine del Consiglio Direttivo di Lega Pro dal quale è emersa la decisione di far slittare le ultime tre giornate di stagione regolare per permettere la disputa dei match rinviata a causa delle positività al Covid-19, le parole del numero uno della Serie C Francesco Ghirelli: “Abbiamo condotto un campionato con moltissime difficoltà, ma grazie allo sforzo di tutti i Presidenti delle squadre e del personale di Lega Pro siamo giunti alla fase finale. Attualmente la situazione che più preoccupa è legata alla fase dei play off e play out che, per la complessità e le caratteristiche proprie del nostro campionato, richiede una attenzione ancora maggiore. La governeremo insieme ai club, sapendo che dobbiamo essere in grado di camminare guardando a vista, attitudine con cui abbiamo imparato a misurarci durante la pandemia".