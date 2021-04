Livorno, ecco un altro possibile acquirente: si tratta dell'ex presidente del Partizan Belgrado

Dopo imprenditori da ogni parte di Italia, e persino dal mondo, ecco che a Livorno, spunta anche un imprenditore serbo per rilevare le quote del club. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport, pare sia emersa una proposta di acquisto da parte di Zoran Popovic, ex presidente del Partizan Belgrado che nella stagione 2006-2007 affrontò i labronici in una particolare gara dell'allora Coppa UEFA: era il 2 novembre 2006, e nella fase a gironi, sul campo del Partizan, l'attuale tecnico amaranto Marco Amelia, al tempo tra i pali della formazione toscana, segnò di testa il gol che valse il pareggio.

Popovic, che aveva anche pensato di entrare nell’acquisto del Trapani, dovrebbe incontrare sabato mattina il sindaco della città Luca Salvetti, e presenziare domenica al match che opporrà il Livorno al Como.