Livorno, ancora incontri per la cessione: offerta di Popivic vicina alle richieste di Spinelli

Come ha precisato il club attraverso una nota ufficiale, le offerte di acquisto non si sono ancora concluse, ma le trattative e gli incontri in casa Livorno stanno proseguendo.

Come riporta amaranta.it, ieri Genova si sono trovati con Aldo Spinelli gli emissari dell’imprenditore serbo Zoran Popovic, la cui offerta pare avvicinarsi alla richiesta dell'ex numero uno. E' attesa adesso per capire quella che sarà la decisione di Spinelli e degli altri soci.

Come ricorda il citato sito, "le richieste dei proprietari del club di via Indipendenza ammontano globalmente a circa tre milioni di euro di cui uno da immettere nel Livorno in occasione della ricapitalizzazione del prossimo 23 giugno. Nelle prossime ore conosceremo i dettagli di ogni offerta".