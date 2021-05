Livorno, il piano Spinelli: entro maggio Popovic in società. Poi a lui la maggioranza

Un futuro ancora da scrivere quello del Livorno, dopo le varie vicissitudini societarie e la retrocessione della squadra in Serie D.

Novità, però, potrebbero esserci a breve. Stando a quanto riporta Il Tirreno - ed. Livorno, Aldo Spinelli, che avrebbe chiesto la testa dell'attuale presidente Giorgio Heller, vorrebbe che entro maggio si concretizzasse l'ingresso in società di Zoran Popovic, che verserebbe nelle casse del club un milione e mezzo di euro, la cifra necessaria per chiudere la stagione. Ci sarebbe così l'aumento di capitale, che farebbe perdere in automatico le quote a Rosettano Navarra e Mauro Ferretti, con il serbo che diventerebbe socio di maggioranza; Spinelli in quota minima.