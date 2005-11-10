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Livorno, Lucarelli dopo il pari col Grosseto: "Quattro gol incassati in casa sono troppi"

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 14:19Serie C
17.10.2026 14:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Spettacolare per i tifosi, un po' meno per gli allenatori. Quanto meno per quello del Livorno. Il 4-4 di ieri sera al 'Picchi' fra la compagine di Cristiano Lucarelli e il Grosseto non ha soddisfatto il tecnico labronico. Ecco le sue parole nel postpartita raccolte da TuttoC:

4-4 cosa ti è piaciuto e cosa meno di questa partita? a tratti si è visto un bel Livorno in altri frangenti si sono visti errori che una squadra di Lucarelli non deve fare
"Cosa mi è piaciuto è facilmente immaginabile ma anche le cose che mi sono piaciute meno sono facilmente ipotizzabili. Al di là dei meriti e del bel gioco del Grosseto, le reti che abbiamo segnate sono state frutto di giocate preparate mentre quelli subiti escluso il 4-3 ci abbiamo messo del nostro. Non mi piace prendere quattro gol in casa e che spesso i nostri vantaggi durano poco tempo. Ci sono elementi sui cui dobbiamo crescere, per il resto conosciamo la generosità e la voglia di non arrendersi. Avevamo di fronte una squadra, forte, organizzata e in fiducia quattro reti sono tanti considerando che siamo andati in vantaggio due volte".

Martinez non ha trattenuto la palla, non era opportuno far salire la squadra?
"Questa era una richiesta messa fra le cose per questa partita, proprio per il fatto che loro accompagnavano l'azione offensiva con i terzini quindi ribaltando l'azione repentinamente si poteva andare in due contro due".

La sostituzione di Malagrida a cosa è dovuta?
"Non ha i 90 minuti nelle gambe per questo lo utilizzavo nell'ultima mezzora perchè determinava. Nell'intervallo mi aveva dato 5-6 minuti di autonomia, abbiamo allungato i tempi. Benissimo la prima mezzora poi è calato, deve smaltire ancora la preparazione perchè non si è allenato molto".

Reti avversarie frutto di disattenzioni?
"Non le vedo come tali ho percepito paura nei duelli, questo mi scoccia di più. A mio avviso serve maggiore personalità, anche noi stiamo facendo un bel campionato, siamo in fiducia e belli da vedere. Il Grosseto è più spensierato e sereno rispetto a noi, dobbiamo essere maggiormente sciolti nella fase difensiva".

Che ruolo può aver giocato la notizia di Regazzetti?
"Io speravo fosse un attivazione, poi io sto vedendo il bicchiere mezzo vuoto due volte in vantaggio siamo stati ripresi. Dall'altra parte abbiamo rimontato due volte lo svantaggio dei nostri avversari. In queste tre partite abbiamo ottenuto due punti, in queste ultime tre partite sono arrivati due punti e li meritavamo molti di più. E' nei momenti di difficoltà in cui si vede lo spessore della squadra, poi ci sono i limiti della squadra: noi non siamo in grado di mettere sotto gli avversari per 100 minuti. Deve essere nella normalità delle cose avere delle difficoltà, perchè come noi cerchiamo delle situazioni per poter far male le altre squadre fanno lo stesso. Ci sarà sempre un momento anche per i nostri avversari".

La scelta dei quattro elementi offensivi la rivedremo in futuro?
"Le mie squadre hanno avuto sempre una vocazione offensiva, per esigenze abbiamo cercato di sostenere il 4-2-3-1 con Mawete che inizialmente ha fatto molto bene. Ora avvicinandosi alle due fasi l'idea è di proporre questo, però bisogna fare bene le due fasi ed essere corti. Ci allunghiamo troppo non riuscendo a palleggiare però spesso scarichiamo sul portiere. I mediani faticano a salire dove cade la palla e sette volte su dieci sono gli altri ad arrivare prima di noi".

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