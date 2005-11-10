Seconda sconfitta consecutiva per il Livorno, che dopo il ko interno contro il Ravenna cade anche sul campo del Perugia. A decidere la sfida del Curi è il calcio di rigore trasformato da Riccardo Ladinetti nella ripresa. Al termine dell'incontro, il tecnico Cristiano Lucarelli ha analizzato la prestazione degli amaranto ai microfoni di Radio Bruno, senza nascondere la propria delusione. "Oggi abbiamo giocato male, ma anche gli altri non hanno fatto molto, in generale non è stata una bella partita. Forse una delle più brutte che ho visto in carriera. Loro sono una squadra forte, la rosa è stata costruita per vincere e sono stati più scaltri di noi. Oggi poteva finire anche in pareggio, ma purtroppo abbiamo commesso l'ennesima ingenuità che ci è costata il risultato".

Lucarelli ribadisce l'obiettivo salvezza: "Sarà un campionato di sofferenza"

A preoccupare il tecnico amaranto sono soprattutto le difficoltà della squadra negli ultimi trenta metri, con una produzione offensiva che continua a rappresentare un limite. "Manchiamo negli ultimi 30 metri e io lo dico da diverse settimane. Questa squadra deve salvarsi il prima possibile e questo deve essere il nostro obiettivo". "Sono consapevole che il nostro campionato sarà fatto di sofferenza, ma questo io lo so da luglio e l’ho anche ripetuto più volte. Nelle scorse settimane mi sono reso disponibile anche a prendere certe scelte e quindi adesso sono abbastanza tranquillo. Tutto dipende dalle aspettative che uno ha. Non si tratta di rassegnazione, ma di estrema consapevolezza sulle potenzialità di questa squadra. Arriviamo prima possibile ai 45 punti e poi vedremo".

Livorno, Lucarelli non cerca alibi: "Per vincere manca ancora qualcosa"

"Meglio di come abbiamo giocato oggi può fare anche la Primavera, quindi che dobbiamo migliorare non c’è dubbio. Oggi è stata una partita inguardabile, ma devo anche dire che anche gli avversari non hanno fatto molto e non ci hanno messo sotto. In generale la squadra è riuscita a tenere testa a tutte le squadre affrontate e questo è molto importante. Chiaro però che per vincere le partite manca ancora qualcosa".

Lucarelli guarda alla Vis Pesaro: "Servono cattiveria e astuzia"

Il prossimo appuntamento vedrà il Livorno ospitare la Vis Pesaro all'Armando Picchi. Una sfida delicata in chiave salvezza, nella quale il tecnico si aspetta qualcosa in più dai propri giocatori. "I ragazzi hanno sempre messo impegno massimo in campo, ma adesso dobbiamo mettere qualcosa in più a livello di cattiveria e astuzia e ottenere i punti che ci servono per la salvezza".