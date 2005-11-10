Livorno, Lucarelli: "Non concretizziamo le occasioni da gol. Problema che dura da tanto"
Andrea Piras
Dopo il pareggio contro la Reggiana, il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha commentato ai microfoni di Teletricolore: "Oggi giocavamo contro una squadra molto forte. Noi nel primo tempo abbiamo giocato bene solo in certi momenti, a inizio gara e alla fine del primo tempo. Per il resto c'è stata molta confusione e occasioni da entrambe le parti. In certi frangenti e in alcuni passaggi siamo stati un po' impacciati e poco decisi nelle scelte di gioco.
Nell'intervallo ai ragazzi ho detto di giocare con maggiore spensieratezza e di non pensare al risultato finale. Al peggio sarebbe arrivata una sconfitta. Abbiamo avuto anche delle occasioni da gol che non siamo riusciti a concretizzare e questo, sinceramente, è un problema che ci portiamo dietro da diverse partite".