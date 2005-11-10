Livorno, Lucarelli: "Non concretizziamo le occasioni da gol. Problema che dura da tanto"

Dopo il pareggio contro la Reggiana, il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha commentato ai microfoni di Teletricolore: "Oggi giocavamo contro una squadra molto forte. Noi nel primo tempo abbiamo giocato bene solo in certi momenti, a inizio gara e alla fine del primo tempo. Per il resto c'è stata molta confusione e occasioni da entrambe le parti. In certi frangenti e in alcuni passaggi siamo stati un po' impacciati e poco decisi nelle scelte di gioco.

Nell'intervallo ai ragazzi ho detto di giocare con maggiore spensieratezza e di non pensare al risultato finale. Al peggio sarebbe arrivata una sconfitta. Abbiamo avuto anche delle occasioni da gol che non siamo riusciti a concretizzare e questo, sinceramente, è un problema che ci portiamo dietro da diverse partite".