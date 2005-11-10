Livorno, in campo Regazzetti. Lucarelli: "Grande generosità, dovrà fermarsi per la chemio"

Nella giornata di oggi, il Livorno ha chiuso sullo 0-0 l a trasferta sul campo della Reggiana. Partita importante per gli amaranto che hanno visto tornare in campo Samuele Regazzetti, che sta affrontando un percorso di cure. Come riporta LaCasadiC.com, ne ha parlato il tecnico livornese Cristiano Lucarelli: “È un ragazzo di una generosità incredibile. Dovrà fermarsi la prossima settimana per fare una seduta di chemio, ma oggi mi sembrava giusto dargli una possibilità, perché stava bene fisicamente e soprattutto perché un campo come questo poteva dargli una boccata d’ossigeno”.

Buon punto

Lucarelli prosegue con l'analisi del match, accogliendo positivamente il risultato: "Avevamo diversi infortunati, come loro. È stata una partita di grande intensità ma senza grandi occasioni, i portieri non hanno dovuto fare grandi parate. Nel primo tempo siamo un po’ mancati, nel secondo abbiamo cercato di vincere inserendo due trequartisti. Valuto il punto positivamente, perché la Reggiana è una bella squadra allenata da un bravo allenatore".