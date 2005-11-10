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"Se rinasco voglio fare il questore o il prefetto", il tecnico Lucarelli multato di mille euro

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:18Serie C
05.11.2026 19:18Serie C
Fonti preferite
Le parole del tecnico del Livorno erano state pronunciate prima della sfida con lo Spezia. Sono state giudicate " irriguardose, irrispettose, irriverenti e finanche oltraggiose nei confronti degli organi istituzionali"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di luca.bargellini

La FIGC ha comunicato in una nota sui propri canali che il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli è stato multato per le parole 'irriguardose, irrispettose, irriverenti e finanche oltraggiose' nei confronti di Prefetto e Questore della Spezia nella conferenza stampa prima della sfida valida per la quarta giornata di Serie C.

Il comunicato della FIGC su Lucarelli

A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore dell’U.S. Livorno 1915 Cristiano Lucarelli è stato sanzionato con un’ammenda di 1.000 euro. Sanzionato con un’ammenda di 1.000 euro anche il club toscano.

A carico di Lucarelli era stato aperto un procedimento in seguito alle dichiarazioni rese in occasione della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara Spezia-Livorno valida per la 4ª giornata del campionato di Serie C, quando nel rispondere ad una domanda circa il divieto di trasferta imposto alla tifoseria labronica “ha rivolto parole irriguardose, irrispettose, irriverenti e finanche oltraggiose nei confronti degli organi istituzionali preposti all’ordine pubblico che avevano deciso e imposto quel divieto (prefetto e questore della Spezia)”.

Le parole incriminate

"Il divieto di trasferta per i tifosi livornesi in vista di Spezia-Livorno? Se rinasco voglio fare o il questore o il prefetto. - erano state le parole di Lucarelli critiche nei confronti del divieto - Prendo il mio stipendio, non vado a cercare rogne, tengo tutti a casa e ho fatto il mio lavoro. Poi magari ci sono le coppe europee, arrivano tifosi da fuori a fare danni nelle nostre città ma divieti lì non li vedo".

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