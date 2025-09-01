Ufficiale
Livorno, saluta Moussa Seck Ndoye: l'attaccante va in prestito a L'Aquila 1927
L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo del giocatore Moussa Seck Ndoye a L'Aquila 1927. Buona fortuna Moussa!
