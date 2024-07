Ufficiale Lumezzane, accordo biennale con Mirco Lipari: arriva a titolo definitivo dalla Juve

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Mirco Lipari che si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2026.

Attaccante esterno, classe 2002 natio di Cecina (Li), è prelevato dalla Juventus dopo aver disputato l’ultima stagione in prestito alla Recanatese. Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli si lega giovanissimo alla società bianconera con cui disputa il campionato Allievi prima di tornare in prestito all’Empoli dove è protagonista nel campionato Primavera. L’esordio in Serie C è con la maglia della Juve Stabia dove viene mandato in prestito nella stagione 2021/22 scendendo in campo in sei occasioni nel girone di andata venendo poi richiamato alla Juventus Under 23 per la conclusione della stagione e la disputa dei playoff. La stagione successiva veste ancora bianconero, mentre l’ultimo campionato lo vede protagonista alla Recanatese con cui collezione ventotto presenze e cinque reti.

“Le esperienze con Juve Stabia, Juventus e Recanatese mi hanno aiutato molto nel mio percorso di crescita, – le parole di Mirco Lipari – arrivo a Lumezzane con grande determinazione e voglia di aiutare la squadra a confermarsi dopo la scorsa stagione. Il progetto che mi è stato spiegato mi ha entusiasmato, per questo ho scelto di legarmi per più anni con questa società. E’ l’ambiente migliore per un giovane e c’è una mentalità vincente con uno sguardo sempre rivolto al domani e alla crescita”.

“Lipari è un attaccante che già conosce bene la categoria visto che nelle ultime tre stagioni ha disputato campionati in tutti e tre i gironi, – la presentazione del direttore sportivo Simone Pesce – E’ un calciatore versatile che sa quello che vuole ed aiuterà la squadra nel percorso di crescita intrapreso”.