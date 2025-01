Ufficiale Pontedera, Mirco Lipari arriva in prestito dal Lumezzane

Mirco Lipari è un nuovo giocatore del Pontedera. A comunicarlo è la società toscana attraverso una nota ufficiale: "L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’FC Lumezzane i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirco Lipari. Lipari, attaccante classe 2002 originario di Cecina, dopo un percorso virtuoso nei settori giovanili di Empoli e Juventus, ha debuttato in Serie C con la maglia della Juve Stabia nella stagione 2021/22 per poi militare nelle fila di Juventus Next Gen, Recanatese e Lumezzane.

In Terza Serie ha collezionato 61 presenze, 6 gol e 5 assist. Nel suo curriculum anche 15 presenze e 4 gol nelle nazionali giovanili azzurre Under 15, Under 16 e Under 17. Benvenuto nella famiglia granata Mirco!".