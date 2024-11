Ufficiale Lumezzane, è addio col direttore tecnico Zerminiani. Nel suo futuro ci sarà il Piacenza

vedi letture

Dopo quattro stagioni, in cui ha vestito i panni di direttore sportivo e direttore tecnico, per Zerminiani c'è l'addio al Lumezzane. Il dirigente ha infatti risolto il proprio contratto come si legge in una nota della società lombarda che riportiamo di seguito: "FC Lumezzane comunica la rescissione consensuale in data odierna del contratto con il direttore tecnico Carlo Zerminiani.

Zerminiani, arrivato nel ruolo di direttore sportivo quattro stagioni fa, ha contribuito in modo determinante alle vittorie della società costruendo la squadra che ha vinto prima il campionato di Eccellenza e poi il campionato di Serie D collaborando a stretto contatto con il presidente Andrea Caracciolo, raggiungendo i playoff alla prima stagione nel ritorno tra i professionisti. Insieme tra gli altri gli acquisti di Spini, Dalmazzi, Malotti e Pogliano.

Dal primo di luglio di questa stagione aveva assunto il ruolo di direttore tecnico.

FC Lumezzane lo ringrazia per la grande professionalità dimostrata in questo percorso insieme e gli augura il meglio per le prossime sfide professionali che lo attendono".

Nel futuro del dirigente c'è il Piacenza dove nella giornata odierna è stato annunciato come nuovo direttore sportivo dal presidente Marco Polenghi: "Arriverà il nuovo direttore sportivo Zerminiani, un profilo giovane che ha lavorato bene negli ultimi anni, specificatamente in Serie D a Lumezzane dove ha vinto il campionato - si legge su Sportpiacenza.it - e lui deciderà le mosse di mercato insieme al direttore tecnico De Vitis, a cui confermiamo la nostra più totale fiducia