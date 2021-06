Marchionni allontana la Juve Stabia: "Nessun contatto diretto al momento"

Marco Marchionni ha voluto allontanare le voci che lo vorrebbero in contatto con la dirigenza della Juve Stabia per la panchina della prossima stagione. "Per ora non ho ricevuto nessuna notizia o contatto in modo diretto. - ha spigato il tecnico del Foggia a Stabiachannel.it - Sicuramente è una squadra molto forte e una piazza importante". Per la panchina del club campano resta così in pole Silvio Baldini, mentre per Marchionni resta in piedi l'ipotesi Lecco oltre ovviamente la permanenza nel club pugliese.