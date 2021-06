tmw Lecco, non solo Marchionni e Domizzi. Si allarga la margherita di allenatori

vedi letture

Nella corsa alla panchina del Lecce, si inserisce un nuovo nome. Come già avevamo raccontato, il ballottaggio era tra Marco Marchionni, attuale tecnico del Foggia, e l'ex Pordenone Maurizio Domizzi, ma adesso, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, spuntano anche altre soluzioni ora al vaglio della dirigenza, vigile su più situazioni anche in virtù di quelli che saranno i programmi (da determinare con certezza a stretto giro di posta). Si va da Francesco Moriero fino ad Alberto Gilardino, passando poi per Massimo Donati: attesi sviluppi.