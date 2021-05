Matelica, l'uomo della provvidenza si chiama Balestero: il sogno playoff continua

L'uomo della provvidenza. Perché senza il suo gol, al 98', il Matelica non avrebbe staccato il pass per la Fase Nazionale dei playoff, dove adesso incontrerà il Renate (match in programma domenica, sul campo delle pantere brianzole).

Ma chi è l'uomo della provvidenza? Stiamo parlando del centrocampista Davide Balestrero, che nel post gara di ieri - messo ko il Cesena - ha così parlato ai canali ufficiali del club: "Dedico il gol alla mia famiglia, poi vorrei fare una dedica speciale a Elio Zuccotti che purtroppo poco tempo fa ha avuto una perdita importante, gli sono molto vicino. Se il Matelica sogna con i gol di Balestrero? Quello è un dettaglio, l'importante è che la squadra continui a girare e funzionare come sta andando, siamo contentissimi. Ci godiamo la vittoria, ma poi subito testa al prossimo turno".