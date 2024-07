Ufficiale Feralpisalò, Balestrero rinnova fino al 2027: sarà lui il capitano dei Leoni del Garda

vedi letture

Feralpisalò è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Davide Balestrero fino al 30 giugno 2027.

Il centrocampista, alla Feralpisalò dalla stagione 2021/2022, ha collezionato 112 presenze in verdeblù, 15 gol e 11 assist. Quest'anno sarà lui il capitano dei Leoni del Garda.

“Sono molto contento di proseguire con la Feralpisalò. Ringrazio il Presidente, Giuseppe Pasini e il Direttore sportivo, Andrea Ferretti per la fiducia e la stima. Spero di riuscire a ripagarla sul campo e fuori. Sarà un campionato difficile, conosciamo bene la Serie C ma siamo contenti di ripartire perché l’inizio del ritiro è sempre molto emozionante.

Dopo quattro anni con questi colori indossare la fascia di capitano per me è motivo di grande orgoglio e cercherò, come ho sempre fatto, di spronare tutti a dare sempre il massimo”.