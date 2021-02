Mensah pronto a lasciare Trieste ma non il Friuli. Accordo biennale col Pordenone

vedi letture

Si avvicina l'approdo in Serie B per Davis Mensah. L'attaccante ghanese attualmente in scadenza di contratto con la Triestina, secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, avrebbe trovato l'accordo per la prossima stagione con il Pordenone. Per il giocatore pronto un contratto biennale una volta svincolatosi dal club alabardato.