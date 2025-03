Ufficiale Milan Futuro, accordo preliminare con il 2009 Mbaye. Arriverà il 1° luglio 2025

Con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali l'AC Milan ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare per l'approdo in rossonero di Astin Mohammet Zaehb Mbaye

Astin è nato a New York il 5 marzo 2009 e possiede la doppia cittadinanza statunitense e tedesca. Difensore di talento, è già un punto fermo delle squadre giovanili degli Stati Uniti.

Astin Mbaye sarà a disposizione del “progetto Milan Futuro”, a partire dall'Academy nell'U17, dal 1° luglio 2025.

ASTIN MBAYE, LA BIO - Astin Mbaye è un giovane difensore centrale statunitense, nato il 5 marzo 2009. Cresciuto nell'academy dei New York Red Bulls, ha recentemente firmato con l'AC Milan, dove inizialmente si unirà al settore giovanile del club. Mbaye ha iniziato la sua carriera calcistica al Cedar Stars Academy durante la pandemia di COVID-19, distinguendosi rapidamente come difensore. Le sue prestazioni gli hanno valso un posto nell'academy dei New York Red Bulls, dove ha continuato a sviluppare le sue abilità. Ha rappresentato gli Stati Uniti nelle selezioni Under 15 e Under 16, mostrando una notevole maturità tattica e tecnica. Con il trasferimento all'AC Milan, Mbaye avrà l'opportunità di crescere ulteriormente in un ambiente europeo competitivo, seguendo le orme di altri talenti americani come Christian Pulisic e Yunus Musah.