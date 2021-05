Modena, Pergreffi: “Concentrati sui play off. Le voci societarie devono essere uno stimolo”

“Si sentono sempre tante notizie, ogni anno e in tutte le squadre. Noi stiamo pensando ai play off e abbiamo un obiettivo importante. Queste voci devono rappresentare uno stimolo”. Parla così dalle colonne del Resto del Carlino il difensore Antonio Pergreffi parlando in vista dei play off e del possibile approdo di Carlo Rivetti di Stone Island in società: “È un’occasione per farsi notare dalla società, qualsiasi essa sia, in modo da metterla in difficoltà nelle future valutazioni. - continua ancora il calciatore . Non saprei chi preferire, se incontrassimo una squadra che non abbiamo mai sfidato in stagione, probabilmente, potremmo sfruttare il fattore sorpresa visto che nemmeno loro ci conoscerebbero più di tanto".