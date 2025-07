Ufficiale Siracusa, blindato il giovane terzino Puzone. Il classe 2006 firma un triennale

Arrivato la scorsa estate dalle giovanili del Napoli, dove aveva collezionato 41 presenze con una rete, per il terzino destro Mattia Puzone prosegue l’avventura con il Siracusa dopo la promozione in Serie C.

Lo ha reso noto la società siciliana, con cui il difensore classe 2006 ha collezionato 27 presenze con due gol nella passata annata, sui propri canali ufficiali: “Mattia Puzone continua in azzurro. Tra i migliori Under della passata stagione in Serie D ‘Turbo Puzo’ si lega al nostro club per tre anni”.