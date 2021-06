Montevarchi, primi mesi sempre in trasferta. Arezzo o Pontedera per le gare interne

Il Montevarchi dovrà giocare i primi mesi della prossima Serie C sempre in trasferta a causa dei lavori di ammodernamento dello stadio “Brilli Peri”. La sindaca Silvia Chiassai infatti ha spiegato che l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di riaprire l’impianto cittadino entro novembre: “Si tratta di lavori importanti che riguarderanno le tribune, sia coperte che scoperte, oltre che l’impianto di illuminazione, il sistema di videosorveglianza e le poltroncine. Tutte cose necessarie per giocare in Serie C. Lo stanziamento è di 1,8 milioni di euro e già lunedì prossimo ci sarà la cantierizzazione, poi massimo dal 28 partiranno i lavori veri e propri, con la ditta che per procedere il più velocemente possibile lavorerà con una una doppia squadra. - spiega Chiassai a Valdarnopost.it - L’obiettivo è che i lavori possano concludersi a novembre”.

Per ospitare le gare interne dei rossoblù al momento ci sono due opzioni sul tavolo: il Città di Arezzo e il Mannucci di Pontedera, ma solo più avanti si prenderà una decisione definitiva in merito.