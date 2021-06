Non solo Sullo e Sottili: si allarga la margherita di nomi per la panchina del Monopoli

Non solo Stefano Sottili o Salvatore Sullo. Il Monopoli, per il dopo Giuseppe Scienza, allarga la margherita di nomi per la panchina: come infatti riferisce il Corriere dello Sport, sono al vaglio del club anche Marco Marchionni, Giuseppe Raffaele e Vincenzo Maiuri.