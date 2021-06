tmw Il Monopoli riflette per il dopo Scienza: al vaglio i nomi di Sullo e Sottili

vedi letture

Il probabilissimo addio di mister Giuseppe Scienza, forse anche inaspettato, ha obbligato il Monopoli a guardarsi intorno circa il futuro della panchina.

E se da un lato sono già emersi vari profili per la panchina del Gabbiano, a cominciare da Salvatore Sullo, dall'altro ecco che spunta un nuovo nome, vecchia conoscenza del calcio della Serie C: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in lizza c'è anche Stefano Sottili.