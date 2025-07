Ufficiale Como Women, arriva la conferma di mister Sottili. Annunciato il rinnovo di contratto

Tramite i propri canali ufficiali il Como Women ha annunciato il rinnovo di mister Sottili. Di seguito il comunicato

- F.C. Como Women è lieto di annunciare il rinnovo del contratto con l’allenatore Stefano Sottili. Dopo una stagione di lavoro condiviso, la società e il mister hanno deciso di proseguire insieme questo percorso, con l’obiettivo di dare continuità al progetto tecnico e ai valori che hanno contraddistinto il lavoro svolto finora.

La riconferma di Stefano Sottili rappresenta un passo importante verso la costruzione della prossima stagione, con la volontà di crescere ancora, dentro e fuori dal campo, così come dichiarato dal DS Miro Keci: “La riconferma dell’allenatore rappresenta la naturale prosecuzione dell’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione. È una scelta meritata, frutto dell’impegno, della dedizione e dell’attenzione che ha sempre dimostrato. Ha lavorato con grande scrupolosità e passione, mostrando di essere la persona giusta per guidare questa squadra. È una figura autentica, concreta, profondamente legata al campo e al lavoro quotidiano”. Ha poi aggiunto: “L’obiettivo per la nuova stagione è continuare il percorso di crescita iniziato insieme. Vogliamo consolidare quanto costruito, crescere come gruppo, come squadra e come progetto tecnico. Dare continuità è per noi la priorità, perché crediamo fortemente nella visione che abbiamo tracciato lo scorso anno”.

Queste le parole del tecnico toscano: "Sono molto contento della fiducia che la società ha riposto in me, con l’obiettivo condiviso di continuare un percorso di crescita, su più livelli. Ci aspetta una stagione stimolante, che vedrà l’introduzione di una competizione ufficiale in più e un campionato dal nuovo format, sicuramente più competitivo”.

Sugli obiettivi del Como Women: “Non ci poniamo obiettivi intermedi. Si passerà dalla lotta per la salvezza alla corsa per i piazzamenti che valgono l’accesso alla Champions League. Le squadre si stanno formando proprio in questi mesi, con l’intento chiaro di alzare il livello e la qualità dei rispettivi organici. Tutti questi segnali, uniti alla crescita costante del movimento femminile a livello nazionale – ben rappresentata anche dalla presenza della Nazionale italiana agli Europei – ci portano a credere che la prossima stagione sarà ancora più stimolante, intensa e di qualità superiore”.