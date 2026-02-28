Ospitaletto, Gobbi: "Il gol lo inseguivo da tanto. Ora non voglio fermarmi qui"
Gol e assist contro il Cittadella per Francesco Gobbi. L'attaccante dell'Ospitaletto ha così commentato la partita al triplice fischio: "Il gol lo inseguivo da tanto, è innegabile: è stato un bel momento e sono contento ma non voglio fermarmi qui. Bisogna continuare, farne il più possibile. Sono contento che sia servito per fare punti, sentivo che era nell'aria: da un po' di partite ci andavo vicino, mancava sempre qualcosina e finalmente è arrivato.
Avevo detto in che il gol mi mancava? Forse serve fare un'intervista a settimana...".
