Ufficiale Colpaccio del Livorno per l'attacco: tesserato l'esperto fantasista Aramu

Colpo importante per l’attacco del Livorno che si aggiudica le prestazioni dell’esperto trequartista Mattia Aramu, svincolato dopo il fallimento della Ternana dove era arrivato nel gennaio scorso e aveva collezionato 10 presenze con un gol all’attivo.

Il comunicato del Livorno su Aramu

Mattia Aramu è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno!

Trequartista, cresciuto nelle giovanili del Torino, esordisce tra i grandi con il Trapani e nella stagione 2015/16 veste già l’amaranto: 23 presenze, 5 gol e 2 assist. Nel corso della sua carriera indossa le maglie di Torino, Entella, Pro Vercelli, Venezia, Bari, Mantova, Genoa e Ternana, costruendo un percorso di alto livello tra Serie A e Serie B: 33 presenze e 7 reti nella massima serie, 224 presenze, 33 gol e 22 assist in cadetteria.