Esclusiva TMW Ospitaletto, Gobbi: "A Cittadella per giocarcela a viso aperto. Vogliamo centrare la salvezza"

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto l’attaccante dell'Ospitaletto Francesco Gobbi: "Qua si fa calcio in modo tranquillo, e l'obiettivo deve essere quello di mantenere la categoria: per ora, siamo in linea con quanto ci eravamo prefissati. Mancano ancora una decina di partite e, una volta raggiunto il traguardo, se arriverà qualcosa in più, sarà un valore aggiunto. Ma l’obiettivo è consolidare la categoria".

Il tutto in un girone dove il Vicenza sta facendo una cavalcata straordinaria. Da avversario, cosa ti sorprende e cosa ti colpisce di questo invincibile Vicenza?

"Sicuramente stanno facendo un campionato un po’ a parte: sono una vera e propria corazzata e quindi meritatamente vinceranno il torneo. Quello che mi sorprende è la piazza, molto molto calda - al Nord non ce ne sono tante così - e poi il vantaggio di essere partiti con la rosa completa".

Nel prossimo turno affrontate il Cittadella: che gara ti aspetti?

"Nel girone di andata, è una delle squadre che mi ha impressionato di più. È forte, con giocatori forti e ben allenata, ai playoff potrà dire la sua Noi andremo lì carichi, veniamo da una vittoria importante contro l’Arzignano, nostra diretta concorrente, e giocheremo a viso aperto, come sempre: non abbiamo mai rinunciato a giocare né ci siamo snaturati. Andremo per provare a portare a casa i tre punti, pur sapendo che sarà difficile. Io però già da venerdì sera voglio fare qualche gol in più, perché un attaccante deve segnare. Sono fiducioso: non è facile restare senza gol per tanto tempo, ma credo che le mie prestazioni siano state positive. Continuando a lavorare bene, i gol arriveranno".