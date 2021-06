Palermo, oggi incontro Mirri-Filippi per la conferma. Si parlerà anche di calciomercato

vedi letture

E' atteso per oggi l'incontro fra Dario Mirri, presidente del Palermo, e il tecnico Giacomo Filippi. Sul piatto, scrive La Gazzetta dello Sport, la conferma sulla panchina rosanero di quest'ultimo anche per la prossima stagione dopo il finale in stagione positivo messo in archivio. Nel summit si farà anche un primo punto sulle strategie di mercato.