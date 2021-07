Pergolettese, colpo d'esperienza per la difesa: in arrivo l'ex Triestina Lambrughi

Serie C

Ieri alle 19:49 Serie C

Colpo d'esperienza per la Pergolettese. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport il club della provincia di Crema è ad un passo da Alessandro Lambrughi, difensore classe 1987 ex di Livorno e Triestina. Manca solo l'ufficialità per il completamento dell'operazione.