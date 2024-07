Ufficiale Pergolettese, innesto d'esperienza a centrocampo: Scarsella firma un biennale

Colpo d'esperienza per il centrocampo della Pergolettese che si è assicurata le prestazioni dell'ex Monterosi Scarsella. Questa la nota del club lombardo:

"L’U.S.Pergolettese è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni calcistiche del centrocampista Fabio Scarsella.

Nato a Alatri (FR) il 19.07.1989 è cresciuto nelle giovanili del Frosinone, dove ha esordito in serie B per poi intraprendere una lunga carriera professionistica con le maglie della Sangiustese, Melfi, Martina, Vigor Lamezia, Catania, ancora Cremonese (B e C), Trapani, Feralpisalò, Modena, L.R. Vicenza e Monterosi in serie C, per un totale di 420 presenze coronate da 87 reti.

Alla Pergolettese arriva dopo aver firmato un contratto biennale".