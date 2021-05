Perugia, Melchiorri sulla promozione: "Avevamo voglia di riprenderci quello che avevamo perso"

L'attaccante del Perugia Federico Melchiorri si gode il ritorno in Serie B dopo appena un anno in terza serie e sottolinea quanto sia stato importante per lui e per coloro che sono rimasti dopo la retrocessione di un anno fa aver riportato subito la squadra in cadetteria: "È stata una bella soddisfazione per un traguardo tutt’altro che scontato e conquistato con le nostre forze. Avevamo tantissima voglia di riprenderci ciò che avevamo perso. - conclude Melchiorri a Viveremacerata - È stato secondo me un grande gesto di umiltà da parte di quelli che sono rimasti per ridare ai tifosi la categoria che meritano”.