Ufficiale Crotone, innesto argentino in difesa: Tanco ha firmato un biennale

Il centrale classe '99 prosegue la sua avventura in Italia dopo aver vestito le maglie di Spezia, Legnago e Lecco

Dopo le esperienze con le maglie di Spezia, Legnago e Lecco prosegue l’avventura italiana del centrale argentino Tanco. Il calciatore, che vanta 42 presenze in Serie C e 5 in Serie B, ha infatti firmato con il Crotone per i prossimi due anni.

Il comunicato del Crotone

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gregorio Josè Tanco Simmermacher.

Argentino, nato a Pilar il 18 ottobre 1999, il neo difensore pitagorico ha sottoscritto un contratto con gli squali fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nelle giovanili del Banfield, con cui ha esordito tra i professionisti, in Italia ha vestito le maglie di Spezia, Legnago e , nell’ultima stagione, quella del Lecco.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Gregorio".