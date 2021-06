Pescara, anche Martone della Casertana in corsa per la poltrona di ds. Con lui può arrivare Guidi

Pietro Fusco è il candidato in pole per il ruolo di ds del Pescara, ma non è l'unico nome nella lista dei prospetti analizzati dal presidente Domenico Sebastiani. Stando a quanto riportato da Il Centro, infatti, in lizza c'è anche Aniello Martone attuale uomo mercato della Casertana. Secondo quanto riportato dal quotidiano qualora si concretizzasse tale ipotesi non sarebbe da escludere anche che dal club campano arrivi in Abruzzo anche Federico Guidi, attuale tecnico dei Falchetti con i quali ha centrato la qualificazione ai playoff.