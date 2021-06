tmw Pescara, Pietro Fusco in pole per il ruolo di ds. Su di lui c'è anche la Paganese

Potrebbe tornare presto in corsa in Serie C Pietro Fusco, ex ds della Sambenedettese. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sul dirigente ci sarebbero due società interessate in vista della prossima stagione. La prima è il Pescara appena retrocesso dalla Serie B, mentre la seconda sarebbe la Paganese. Al momento fra le due sembra essere il Delfino la società in pole.