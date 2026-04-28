Picerno, Greco valuta l'addio? "Annata dura. Mi aspettavo un sostegno diverso"
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Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, ha scelto i microfoni di Antenna Sud per parlare del suo futuro dopo la salvezza ottenuta con un turno d'anticipo rispetto alla fine della stagione regolare di Serie C.
“Adesso mi devo prendere qualche giorno di riflessione, questo è stato un anno duro, sinceramente mi aspettavo dopo tanti anni fatti bene un sostegno differente nei momenti di difficoltà. Salire sul carro dei vincitori è sempre facile è quando le cose non vanno bene bisogna stare vicino a chi lavora, chi lotta e chi ha fatto in passato cose di positive. Ora è il momento di festeggiare, devo poi parlare con il presidente e decideremo sul futuro”.
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